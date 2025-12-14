В Дагестане произошли отключения электроэнергии в 11 муниципалитетах

Это случилось из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение в десяти районах Дагестана и Махачкале. Причиной отключения стали сильный ветер и снегопады, сообщается в Telegram-канале филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Специалисты "Дагэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей Хасавюртовского, Ахтынского, Дербентского, Каякентского, Магарамкентского, Кизилюртовского, Бабаюртовского, Табасаранского, Сергокалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Технологические нарушения вызваны непогодой в виде сильного ветра и мокрого снега", - говорится в сообщении.

По данным компании, в республике резко ухудшилась погода - порывы ветра достигают 29 м/с, продолжается снегопад. В воскресенье для специалистов "Дагэнерго" введен особый режим работы. В ликвидации последствий непогоды задействованы 173 бригады, 678 специалистов и 294 единиц спецтехники.

"Для ликвидации последствий стихии задействованы необходимые силы и ресурсы. Специалисты прилагают все усилия, чтобы максимально оперативно вернуть свет в дома жителей. Мероприятия будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех обесточенных потребителей", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты находятся на связи с представителями регионального ГУ МЧС, единой дежурно диспетчерской службой, муниципальными образованиями для постоянного мониторинга ситуации.