Эксперт Кунафин: более теплая зима не помешала спячке животных в Москве

Из-за отсутствия постоянного снежного покрова могут мерзнуть улитки, сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более теплая температура столичной зимы в 2025 году не побеспокоила впавших в спячку животных. Однако из-за отсутствия постоянного снежного покрова могут мерзнуть улитки, сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

"Те животные, которые у нас обычно впадают в спячку, - ежи, барсуки - они уже в нее впали и не просыпались, потому что температуры были околонулевые. Помимо температуры, на них влияет и длина светового дня, поэтому у них все в порядке. Единственное, пока не сформировался постоянный снежный покров. Температурный режим чуть теплее, чем обычно, но не создает условия, чтобы животные выходили из спячки", - сказал Кунафин.

Он добавил, что есть риски для животных, связанные с резким похолоданием. "Если вдруг температура начнет резко опускаться ниже нуля и при этом будет отсутствовать снежный покров, то животные, которые укрылись в земле, например, некоторые беспозвоночные типа улиток, которые недостаточно зарылись в почву, будут мерзнуть", - отметил Кунафин.

По словам эксперта, отсутствие снежного покрова не повлияло на состояние растений в Москве. "В результате длительной эволюции аборигенные виды растений средней полосы адаптировались к различным погодно-климатическим явлениям, которые мы наблюдаем этой осенью-зимой", - рассказал он.