Депутат Леонов: нашивки о группе крови не отменяют проверку при переливании

Подобную информацию перепроверяют, чтобы не нанести вред пациенту, указал глава комитета Госдумы по охране здоровья

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Нашивки на одежде и отметки в паспорте о группе крови не отменяют проверку этих данных перед переливанием, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Все отметки, нашивки, наколки, все что угодно, о резусе и группе крови, по большому счету, не имеют такого серьезного значения, - сказал депутат. - Врач никогда не будет переливать кровь или ее компоненты, исходя из той информации, которая есть у человека. Не важно, справка или еще что-то. Всегда это перепроверяется с тем, чтобы не нанести вред пациенту".

"Кому надо знать свою группу крови? Например, донорам", - продолжил Леонов. Так, например, если в случае ЧП требуются запасы крови определенной группы, человек может удостовериться, что он подходит, прежде чем пойти сдавать кровь.

"То есть это больше для самого человека, чтобы эта информация была у него на виду, - отметил парламентарий. - Все равно перепроверяют, когда берут кровь, и в этом смысле регламенты не нарушаются".