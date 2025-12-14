В Запорожской области выросло число участников этнографического диктанта

В 2025 году в нем приняли участие более девяти тыс. человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Более девяти тыс. человек приняли участие в Большом этнографическом диктанте в Запорожской области в 2025 году. Это в девять раз больше, чем в 2024-м, сообщил ТАСС директор филиала Дома народов России в Запорожской области Вадим Пигарев.

"В офлайн и онлайн форматах 9 030 человек приняли участие в написании Большого этнографического диктанта в Запорожской области. Это в девять раз больше, чем в 2024 году. И нам еще есть к чему стремиться", - сказал Пигарев.

По его мнению, рост участников акции демонстрирует постоянно растущий интерес местных жителей к культуре, традициям и обычаям народов России, а также набирающую обороты интеграцию региона в РФ.

В этом году Большой этнографический диктант жители области написали на территории древнего археологического комплекса "Каменная могила". Эту площадку выбрали из-за ее истории и значимости в изучении духовной культуры народов, в разное время населявших Северное Приазовье. Каменная могила - это песчаниковый холм высотой до 12 м и площадью 1,6 га. В его гротах и пещерах обнаружено множество петроглифических комплексов - древних наскальных изображений. Их хронология охватывает период от позднего палеолита до средневековья. Всего в Запорожской области были организованы четыре офлайн площадки написания диктанта.

X Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант" прошла с 1 по 8 ноября во всех регионах РФ и ряде иностранных государств. Проект призван познакомить с культурой проживающих в России народов и оценить общий уровень этнокультурной грамотности граждан страны. Всего в юбилейной акции, по данным Федерального агентства по делам национальностей, онлайн и офлайн приняли участие 3 922 518 человек. Кроме всех субъектов России на задания диктанта отвечали на борту самолета, в Антарктиде и 178 странах ближнего и дальнего зарубежья.