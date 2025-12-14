В Перми построят новый автовокзал до конца 2028 года

Демонтаж старого объекта начнется только после сдачи нового

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Новый автовокзал построят в Перми до конца 2028 года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

"Сроки реализации того или иного пункта договора привязаны к реализации некоторых предстоящих пунктов. Строительство нового объекта будет реализовано до конца 2028 года. Демонтаж старого объекта начнется только после сдачи нового", - сообщили в ведомстве, отметив, что проект строительства автовокзала подготовлен в соответствии с параметрами министерства транспорта региона.

Ранее Минимущества Прикамья сообщало, что на месте нынешнего автовокзала Перми около центрального рынка планируется реализовать проект комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь территорий для реновации составит порядка 10 га. Застройщик должен будет расселить и снести аварийное жилье на ул. Механошина, 27, существующее здание автовокзала также будет снесено. Затем на этом месте появится новое жилье и поликлиника на 200 посещений в смену. Предполагается, что новое пространство будет обустроено зелеными зонами и элементами благоустройства. Также на шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы застройщик должен будет построить здание нового автовокзала, обустроить улично-дорожную сеть и прилегающую территорию.

Как сообщали в краевом министерстве транспорта, строительство нового автовокзала в районе выездов на Западный, Южный и Восточный обходы Перми позволит разгрузить центр города от транспортных потоков и фактически создаст новый транспортный узел в регионе.

Центральный автовокзал появился в Перми в 1963 году на Колхозной площади возле центрального рынка. Вокзал занимает небольшое пространство в самом центре города, поблизости расположены крупные магистрали - шоссе Космонавтов, а также центральные улицы Попова, Пушкина и Куйбышева. На сегодняшний день площадь возле Центрального рынка и автовокзала перегружена большим количеством транспорта, что регулярно приводит к пробкам.