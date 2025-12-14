В Саратовской области с трассы эвакуировали около 150 человек из-за непогоды

На участках, где ограничено движение, работают специалисты службы спасения и специализированная техника

САРАТОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Порядка 150 человек, в том числе 34 ребенка, эвакуированы с заснеженной трассы в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин по итогам заседания оперативного штаба.

"В связи со снежными заносами и ДТП ограничения остаются на участках 6 федеральных трасс в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачевском районах. <…> Граждан при согласии эвакуируют в пункты временного размещения, организован подвоз бензина. Так, в Энгельсском районе у селя Безымянное эвакуированы 148 человек, в том числе 34 ребенка", - сообщил Бусаргин.

По его словам, на участках, где ограничено движение, работают специалисты службы спасения и специализированная техника. Губернатор добавил, что отряд мобильной тяжелой техники областной службы спасения задействован на наиболее сложных участках, в частности в Ровенском и Энгельсском районах. Всего дороги и улицы в регионе расчищают более 1,4 тыс. единиц техники.