В Подмосковье считают, что роботизация в промышленности не лишит человека работы

Внедрение новых инструментов позволяет человеку заняться чем-то более творческим, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Использование новых технических и технологических инструментов в промышленности не лишит работы человека, а освободит его время для возможности заниматься более творческими направлениями. Такое мнение в интервью ТАСС выразила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Технический и технологический прогрессы никогда не стоят на месте. Сейчас задача - правильно и по-умному эту технику использовать, ведь она в разы повышает производительность, в разы снижает ошибки, которые могут возникнуть при человеческом факторе. В результате внедрение новых инструментов в рабочие процессы позволяет человеку заняться чем-то более творческим, в том числе и в промышленности. То есть это и конструирование, и разработка новых видов продукции и так далее", - сказала Зиновьева.

Она подчеркнула, что в настоящее время в промышленности активно применяются роботы. Налаживание всех запланированных процессов в сфере роботизации может занять еще несколько лет.

