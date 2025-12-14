В Народном фронте указали на проблему невозврата средств за капремонт при расселении

По словам руководителя Бюро расследований Народного фронта Валерия Алексеева, эта проблема требует дополнительного правового регулирования

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Собственники квартир в домах, признанных аварийными и подлежащими расселению, в большинстве случаев не могут получить обратно свои взносы, накопленные на капитальный ремонт. Эта проблема требует дополнительного правового регулирования, заявил в беседе с ТАСС руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.

"Сегодня индивидуального возврата взносов на капремонт собственникам при расселении аварийного дома не предусмотрено. Накопленные средства чаще всего перераспределяются в рамках общей региональной программы", - констатировал эксперт.

Алексеев назвал эту тему одной из самых чувствительных. "Это проблема, которая требует дополнительного регулирования. Люди должны заранее знать, что будет с их накоплениями", - считает он.

Он также предупредил, что игнорирование обязанности по уплате взносов влечет за собой начисление пеней и последующее взыскание задолженности в судебном порядке.

15 апреля президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что граждане должны понимать, на что расходуются собранные с них средства на капремонт и содержание дома. По данным главы государства, за последние 6 лет на развитие ЖКХ только из федерального бюджета направлено более 600 млрд рублей: модернизировано 3,65 тыс. различных объектов инфраструктуры и свыше 10 тыс. км сетей.

Отдельно президент остановился на проблеме аварийного жилья. По его словам, более 6,2 млн кв. м непригодного для проживания имущества в РФ планируется ликвидировать, в новые квартиры до 2030 года должны переехать 345 тыс. человек.