В Югре обновили автопарк скорой помощи

В рамках госпрограммы "Современное здравоохранение" заменили почти 80 машин со 100% износом

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ полностью обновил автопарк скорой помощи, заменив почти 80 машин со 100% износом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

"В рамках госпрограммы "Современное здравоохранение" продолжаем системную работу по модернизации службы скорой медицинской помощи. В 2025 году перед нами стояла серьезная задача - полностью обновить автопарк скорой помощи, заменив 79 автомобилей с 100% износом. <…> Сегодня оставшийся 41 автомобиль был передан главным врачам медицинских организаций округа, машины уже отправились с Ханты-Мансийской городской клинической станции скорой медицинской помощи", - написал глава Югры.

По его словам, 19 машин переданы в 15 медицинских организаций в марте, еще 60 поступили в ноябре-декабре. Он отметил, что из них 17 машин уже приступили к работе в Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи, а 2 автомобиля - в Няганской городской станции скорой медицинской помощи. "Что особенно важно - все новые автомобили полностью соответствуют современным стандартам оказания экстренной и неотложной помощи, адаптированы для работы в суровых северных условиях", - подчеркнул Кухарук.