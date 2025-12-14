Кабмин утвердил создание Азово-Сивашского парка в Херсонской области

Площадь парка превысит 37 тыс. га

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление о создании Азово-Сивашского национального парка в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В Херсонской области создадут Азово-Сивашский национальный парк, который будет интегрирован в систему особо охраняемых природных территорий России. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщения.

Национальный парк создается на базе ранее существовавшего природного парка на территориях Генического и Новотроицкого муниципальных округов, уточнили в пресс-службе. Его площадь превысит 37 тыс. га.

"Решение позволит сохранить природные комплексы островов, полуостровов и мелководных лагун в заливе Сиваш Азовского моря", - отметили в кабмине.

Территория парка служит местообитанием редких и исчезающих видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу России. Кроме того, она расположена на пути сезонной миграции перелетных птиц. Для них мелководные и прибрежные зоны Азовского моря - хорошие кормовые угодья, одновременно удобные для гнездования.

"Создание национального парка предусмотрено программой социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, которая была утверждена правительством в 2023 году", - резюмировали в пресс-службе.