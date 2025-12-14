Песков рассказал, что Путин любит ездить за рулем

Стаж вождения президента составляет более 50 лет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин водит машину и любит это делать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Он водит машину и любит это делать", - рассказал Песков, комментируя слова Путина на заседании Совета по правам человека о том, что он не всегда ездит по городу "с мигалками и сигналами", а иногда передвигается "по-тихому", без кортежей.

Представитель Кремля пояснил, что выражение президента "по-тихому" о поездках по городу обозначает - "как все". При этом Песков, отвечая на вопрос, смогут ли простые водители, обернувшись, увидеть президента, отметил: "Увидеть вряд ли".

Путин - опытный водитель со стажем более 50 лет. За эти годы он управлял как "Запорожцем" - своей первой машиной - или "Жигулями" и "Волгой", так и новинками отечественного автомобилестроения - тремя моделям Lada (Kalina, Vesta, Aura) и Aurus. Умеет президент управлять не только легковыми авто - на открытии Крымского моста он проехал за рулем "Камаза".

Как рассказывал Песков, глава государства передвигается сам за рулем по территории своих резиденций. Его пассажирами периодически становятся высокие зарубежные гости, прибывающие в РФ с визитом - президенты Белоруссии, Казахстана, Узбекистана могли прокатиться таким образом с Путиным и в подмосковном Ново-Огареве, и в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.