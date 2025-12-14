ГД может 16 декабря рассмотреть законопроект об инклюзивном туризме

По словам первого зампреда комитета по молодежной политике Михаила Киселева, законопроектом также предлагают внести изменения в закон "О социальной защите инвалидов в РФ"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума может на пленарном заседании 16 декабря рассмотреть во втором чтении законопроект об инклюзивном туризме. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев ("Единая Россия").

"Поправки в законопроект получили одобрение всех ведомств, сейчас, если Совет Государственной думы примет положительное решение, то 16 декабря законопроект будет рассмотрен во втором чтении", - сказал парламентарий.

По словам Киселева, законопроектом предлагается установить обязательные требования к доступности объектов туристической индустрии, подлежащих классификации. Речь идет обо всех средствах размещения - гостиницах, глэмпингах, кемпингах, базах отдыха, а также о горнолыжных трассах и пляжах. "Они обязаны будут создаваться с условием доступности", - отметил он.

Депутат уточнил, что новые объекты туристической инфраструктуры должны будут соответствовать этим требованиям с 1 сентября 2026 года. Объекты, введенные в эксплуатацию до этой даты, будут обязаны привести инфраструктуру в соответствие с законом в рамках капитального ремонта или реконструкции. "Это то, что будет внесено в 132-й закон, как раз закон "Об основах туристской деятельности в РФ", - добавил депутат.

Кроме того, отметил Киселев, законопроектом предлагается внести изменения в закон "О социальной защите инвалидов в РФ". В частности, объекты туристической индустрии будут выделены в отдельное направление доступной среды наряду с социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Парламентарий добавил, что после вступления закона в силу потребуется в том числе внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. "Сегодня, когда на объектах социально-транспортной инфраструктуры отказывают людям с инвалидностью по принципу инвалидности, такие юридические лица получают штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Соответственно, в последующем после вступления закона в силу придется внести такие меры в административный кодекс РФ", - заключил Киселев.