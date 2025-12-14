"Россети" восстанавливают электроснабжение в некоторых регионах России

В аварийно-восстановительных работах задействованы свыше 450 энергетиков и 180 единиц спецтехники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Энергетики "Россетей" восстанавливают электроснабжение потребителей в Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Дагестане, нарушенное из-за штормового ветра и мокрого снега 13 - 14 декабря, сообщила компания.

"Энергетики группы "Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей в Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Дагестан, нарушенное из-за штормового ветра и мокрого снега 13 и 14 декабря. Падение деревьев и других сторонних предметов привело к обрывам проводов и повреждениям опор воздушных линий электропередачи", - говорится в сообщении.

По данным компании, в аварийно-восстановительных работах задействованы свыше 450 энергетиков и 180 единиц спецтехники, мероприятия проводятся круглосуточно, в том числе в условиях сохраняющихся неблагоприятных погодных явлений. В процессе восстановления электроснабжения специалисты убирают завалы деревьев, ремонтируют опоры и натягивают оборванные провода.

Также энергетики ночью завершили основные работы по восстановлению электроснабжения пострадавших из-за непогоды потребителей в Ростовской, Пензенской областях и Калмыкии, отметили в компании.