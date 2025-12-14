Володин поздравил еврейскую общину России с началом Хануки

Этот праздник дарит веру в чудо, отметил председатель Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил еврейскую общину России с началом Хануки и отметил роль общины в развитии межрелигиозного диалога и сохранении межнационального согласия в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте палаты парламента.

"Поздравляю еврейскую общину России с началом Хануки. Этот праздник дарит веру в чудо и надежду на светлые перемены. Символизирует победу добра и справедливости", - говорится в сообщении.

Володин подчеркнул, что, опираясь на многовековые традиции и ценности иудаизма, еврейская община способствует развитию межрелигиозного диалога и сохранению межнационального согласия в стране.