Фадеев: прекратить "схемы Долиной" нужно правовым решением

Есть предложения по решению этой проблемы, в том числе связанные со страхованием таких сделок, подчеркнул глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Нужно найти правовое решение, чтобы остановить мошенничества с продажей квартир по "схеме Долиной". Об этом глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил в интервью ТАСС.

"Надо найти в первую очередь решение правовое, чтобы эта история, эта технология фактически мошенничества не распространялась дальше", - сказал Фадеев.

Он добавил, что сейчас есть предложения по решению этой проблемы, в том числе связанные со страхованием таких сделок.

"Вот в эту сторону надо двигаться. Надо саму возможность закрыть", - сказал собеседник агентства.

Он сказал, что понимает причину возмущения, вызванного этой ситуаций.

"Женщина деньги заплатила, почему же квартиры нет? Это странная ситуация. Что такое добросовестный покупатель? И почему вдруг эта женщина, Лурье ее фамилия, вдруг она оказалась недобросовестным покупателем? Надо здесь разобраться и зафиксировать эту ситуацию", - сказал глава СПЧ.

О деле

13 августа 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ. Рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье назначено на 16 декабря.