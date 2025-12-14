Лариса Долина на 10 дней переносила дату заключения договора о продаже квартиры

Изменение срока произошло по инициативе самой певицы, которая прислала Лурье дополнительное соглашение

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры с Полиной Лурье на 10 дней вперед. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

Читайте также

Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

"Между Долиной Л. А. и Лурье П. А. было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024 года", - следует из документов.

Там также указано, что изменение срока произошло по инициативе самой Долиной, которая прислала Лурье дополнительное соглашение.

13 августа прошлого года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ. Рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье назначено на 16 декабря.