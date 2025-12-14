Синоптики предупредили о возможных метелях, снеге и ветре на Урале

Автомобилистам рекомендуется использовать шины по сезону, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Метель, сильный снег и ветер с порывами до 21 м/с ожидаются в Челябинской области 15 декабря. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

"Экстренная информация РСЧС: Сильный снег, порывы ветра до 21 м/с, метели, на дорогах снежные заносы ожидаются в отдельных районах Челябинской области 15 декабря", - сказано в сообщении.

Кроме того, 15 декабря прогнозируется сильный снег в ряде территорий Свердловской области, а в Югре ожидается сильный снег, метель и гололедица на дорогах. Отмечается, что автомобилистам рекомендуется использовать шины по сезону, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.