В Таганроге и 17 районах Ростовской области восстановили энергоснабжение

Над ликвидацией аварий работали 366 специалистов и более 150 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Энергоснабжение в 17 районах, а также в Таганроге Ростовской области, прерванное накануне из-за непогоды, восстановили. Об этом сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

13 декабря в ряде регионов юга установилась штормовая погода. По данным "Росстети Юг", сильный дождь и ветер до 23 м/с стали причиной отключения энергоснабжения в ряде населенных пунктов Ростовской области.

"Донские энергетики восстановили энергоснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от сильного штормового ветра, дождя и мокрого снега. <...> Наиболее затронутыми последствиями стихии стали Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Дубовский, Зерноградский, Кашарский, Константиновский, Красносулинский, Матвеево Курганский, Миллеровский район, Милютинский, Морозовский, Мясниковский, Орловский, Родионово Несветайский, Тарасовский и Чертковский районы, а также Таганрог", - говорится в сообщении.

Уточняется, что над ликвидацией аварий работали 366 специалистов и более 150 единиц техники. Были задействованы шесть резервных источников энергоснабжения.

В настоящее время в регионе еще ведут ряд работ. Так, рядом с населенным пунктом Каменоломня специалисты демонтируют 32-метровую опору, поврежденную стихией, чтобы установить новую.