Песков признался, что он малововлеченный в воспитание детей отец

Нужно "больше вовлекаться", отметил пресс-секретарь российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что он малововлеченный в воспитание детей отец и, что нужно "больше вовлекаться".

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил подумать о мерах поддержки "вовлеченного" отцовства в России. "Наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства", - указал он.

"Малововлеченный [в воспитание детей отец], - с улыбкой ответил Песков на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, каким отцом он является. - Надо больше вовлекаться".