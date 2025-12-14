Пушилин: в ДНР на Новый год отменят комендантский час

Режим будет отменен с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, сообщил глава региона

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Действие режима комендантского часа отменят в Донецкой Народной Республике с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин принял участие в съезде организации "Молодая республика". По его словам, один из озвученных молодежью вопросов - режим действия комендантского часа в регионе на новогодние праздники.

"Конечно же, молодежь интересовало, будет ли отменен комендантский час на новогодние праздники. Будет - с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года", - написал глава.

Пушилин добавил, что за год молодежные активисты приняли участие в более чем 2,7 тыс. мероприятиях и доставили 300 тыс. л питьевой воды населению ДНР, страдающему от дефицита в республике.

На съезде организации глава ДНР также ответил на вопросы молодежи о планах по восстановлению ДНР в 2026 году, ипользовании приложения Max, развитии молодежной политики, создании фильмов о молодежи Донбасса, строительстве санаториев и баз отдыха на побережье Азовского моря.

В сентябре 2023 года Пушилин подписал указ, согласно которому нахождение на улицах в Донецкой Народной Республике запрещается с 23:00 до 04:00 мск в будние дни.