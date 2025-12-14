В ГД выступили против онлайн-продажи алкоголя и табака по биометрии

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев считает, что это неизменно приведет к тому, что будет рост употребления этих продуктов

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Сергеева/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы выступают против эксперимента по онлайн-продаже алкоголя, табака, энергетиков по биометрии. Об этом ТАСС рассказал первый зампред думского комитета по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев.

Ранее сообщалось, что Центр биометрических технологий (ЦБТ) вместе с партнерами планирует запустить пилотный проект по онлайн-продаже товаров 18+ с использованием биометрической идентификации. Также о планах запустить эксперимент по продаже российского вина через маркетплейсы во втором-третьем кварталах 2026 года сообщал замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов. В свою очередь в Госдуме прошло совещание по вопросу продажи алкоголя и сигарет онлайн по биометрии.

"Большинство депутатов, которые были на совещании, высказались не только против онлайн-продажи алкоголя, табака, вейпов, энергетиков и других веществ, но и против того, чтобы этот эксперимент начинался. Потому что это неизменно приведет к тому, что будет рост употребления алкоголя, табака и других запрещенных веществ", - сказал Гусев.

Он отметил, что при этом в РФ успешно реализуется концепция правительства РФ по сокращению потребления алкоголя на период до 2030 года. По словам депутата, "категорически против" эксперимента выступили представители Минздрава РФ, МВД России, Минпромторга РФ, а также родительское сообщество.