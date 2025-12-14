Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в Бельгии и Люксембурге

Помимо новогодних елок, он также "обошел дозором" русские места Брюсселя

Редакция сайта ТАСС

© Денис Дубровин/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга поздравляет с наступающим Новым годом детей Бельгии и Люксембурга на елках, организованных в Русских домах в столицах этих государств, передает корреспондент ТАСС.

Число желающих прийти на елку в Русский дом в Брюсселе оказалось настолько велико, что здесь пришлось "организовать сразу два представления, чтобы принять всех", рассказала корреспонденту ТАСС директор Русского дома Вера Бунина.

Дед Мороз поздравил с наступающим Новым Годом и вручил сладкие подарки более 200 детям российских соотечественников в Брюсселе. Ему помогали учащиеся русских школ страны. Юные артисты, самому младшему из которых семь лет, подготовили спектакль про Бабу Ягу и домовенка Кузю. Песни и хороводы с Дедом Морозом у новогодней елки не оставили равнодушными ни маленьких, ни взрослых участников. К празднику в Русском доме также прошла выставка детского творчества "Новогодняя сказка в Русском доме", подготовленная семьями российских соотечественников.

"Очень важно поддерживать связь детей с родной культурой. Для нас большая радость, что у ребят за границей есть возможность прикоснуться к русским новогодним традициям и ощутить атмосферу настоящего праздника", - подчеркнула Бунина.

Помимо новогодних елок, Дед Мороз также "обошел дозором" русские места Брюсселя, осмотрев памятники императорам Петру Первому и Александру Первому. Он также возложил цветы к памятнику Александру Пушкину. Волшебник из Великого Устюга подчеркнул, что ему особенно приятно видеть памятники выдающимся деятелям российской истории и культуры в столице Бельгии - как символ уважения к общему историческому и культурному наследию. Появление Деда Мороза на улицах Брюсселя неизменно вызывало ажиотаж у детей и взрослых, которые с удовольствием с ним фотографировались, а маленькие жители Брюсселя получали в подарок значки из Великого Устюга.

Едва отдохнув после праздников в Брюсселе, Дел Мороз утром в воскресенье направился в Люксембург, где во второй половине дня также пройдут две новогодние елки. Директор Русского дома в Великом Герцогстве Марина Бочарова рассказала корреспонденту ТАСС, что из-за огромного числа желающих попасть на елку Русский дом был вынужден просить приводить детей в сопровождении только одного взрослого, чтобы осталось места для большего количества детей. По ее словам, в общей сложности здесь записались на праздники около 400 детей и взрослых. В Люксембурге также пройдут детские новогодние спектакли, которые подготовили учащиеся театральной студии школы дополнительного образования с преподаванием на русском языке "Турнесоль". В рамках новогоднего праздника в Русском доме также организована акция "Елка желаний", участники которой смогут направить подарки детям из интернатов и малоимущих семей в России. После празднования в Русском доме Дед Мороз отправится на Рождественскую ярмарку в центре Люксембурга.