В Саратовской области на трассе развернули мобильный пункт обогрева

Он оснащен бензогенератором, тепловой пушкой, аптечкой, водой и электрочайником

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мобильный пункт обогрева развернут на трассе в Саратовской области из-за сложных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Для обеспечения безопасности водителей на одном из самых затороопасных участков - между селами Безымянное и Первомайское в Энгельсском районе - развернут мобильный пункт обогрева главного управления МЧС России по Саратовской области", - сообщили в министерстве.

Пункт оснащен бензогенератором, тепловой пушкой, аптечкой, водой, электрочайником. Там водители и пассажиры могут согреться, выпить горячий чай и зарядить гаджеты.

В связи со сложными погодными условиями в регионе продолжают действовать ограничения движения на двух участках автомобильных дорог.

В МЧС отметили, что всю ночь сотрудники министерства вместе с областными спасателями эвакуировали людей из снежных заносов в Энгельсском районе. Они отвозили людей во временный пункт размещения, оказывали помощь водителям, доставали транспорт из кюветов.

Для работ на затороопасном участке привлечена аэромобильная группировка МЧС России в составе 20 человек личного состава и 3 единиц техники. Спасатели продолжат работать на месте до полной стабилизации обстановки.