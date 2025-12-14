Под Тулой в поврежденном БПЛА храме начались восстановительные работы

Финансирование ведется за счет внебюджетных источников и пожертвований граждан

ТУЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Восстановительные работы начались в Свято-Никольском храме в поселке Епифань Тульской области, в мае объект культурного наследия федерального значения был поврежден в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В конце мая беспилотник ВСУ повредил Свято-Никольский храм, в результате атаки сгорел купол. Также были повреждены оконные проемы и декоративные элементы.

"Финансирование ведется за счет внебюджетных источников и пожертвований граждан. Подрядная организация уже приступила к выполнению работ по сохранению храма: на объект завозятся необходимые строительные материалы, подготавливается рабочая площадка", - говорится в сообщении.

Свято-Никольский храм - объект культурного наследия федерального значения. Инспекция региона по государственной охране памятников культурного наследия подготовила проектную и разрешительную документацию для проведения работ. Ранее власти сообщали, что стоимость восстановительных работ составляет около 10 млн рублей.

"Свято-Никольский храм в Епифани - историческая жемчужина Тульской области, неизменно привлекающая внимание туристов. Его восстановление является нашей приоритетной задачей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Тульской области, министра культуры и туризма региона Ольгу Гремякову.

Первое упоминание о Никольской церкви с колокольней и башней ограды относится к середине XVII века. Народные предания связывают появление Никольского храма в Епифани с событиями Куликовской битвы и обретением образа святителя Чудотворца Николая.