FACA при поддержке российских инструкторов борются с бандитизмом в ЦАР

Российский инструктор с позывным Гипалон также рассказал, что члены банд в республике в основном плохо подготовлены в отличие от наемников на границе с Суданом или Камеруном

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 14 декабря. /ТАСС/. Армия Центрально-Африканской Республики (ЦАР) FACA совместно с российскими инструкторами пресекли деятельность двух бандитов с автоматами Калашникова северо-восточнее города Сибю. Об этом рассказал ТАСС один из российских военных специалистов с позывным Спинда.

"Были изъяты автоматы Калашникова, 12 магазинов к ним, сотовые телефоны, деньги. При уничтоженном бандите также были найдены документы Чада. Бандиты терроризируют местное население, грабят, забирают деньги, быков", - сказал Спинда.

Другой российский инструктор с позывным Гипалон рассказал, что члены банд в ЦАР в основном плохо подготовлены в отличие от наемников на границе с Суданом или Камеруном. Местные бандиты зачастую занимаются рэкетом на дорогах и "собирают дань" с мотоциклистов. Военнослужащие FACA совместно с российскими специалистами регулярно выявляют такие банды и уничтожают.