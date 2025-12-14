Запашный заявил, что идет поиск вариантов помощи для пострадавшего в Твери цирка

Ущерб составил около 15 млн рублей

ТВЕРЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Финансовую помощь артистам цирка "Золото Африки", поврежденного в результате падения украинского беспилотника в Твери в ночь на 12 декабря, осложняет тот факт, что они не состоят в Союзе деятелей циркового искусства РФ. Как рассказал ТАСС народный артист РФ генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, ведется поиск вариантов решения этой проблемы.

"К сожалению, ни один сотрудник цирка не входит в Союз деятелей циркового искусства, нашу объединяющую общественную организацию. Это осложняет финансовую помощь, которую могли бы мы совершенно законно ему оказать. Мы пытаемся сейчас решить эту проблему", - сказал Запашный.

По его словам, ущерб цирку составил порядка 15 млн рублей.

Директор цирка "Золото Африки" Дмитрий Кардаш сообщал ТАСС, что в результате падения БПЛА полностью уничтожен купол цирка, также повреждены личный транспорт артистов, кемпинги и фуры, перевозившие животных. Сейчас ведутся поиски нового купола в аренду, в случае успеха цирк планирует отработать все выступления, намеченные на период с 20 декабря до 11 января в Твери. "Цирку разрешили проводить гастроли, то есть, муниципалитет не отбирал у них разрешения. Директор пытается самостоятельно заменить купол, чтобы поработать", - отметил Запашный.

Как сообщал ранее Кардаш, некоторые артисты и сотрудники цирка получили вследствие ЧП легкие раны и царапины, но медицинская помощь никому не потребовалась. Животные не пострадали. Сотрудники цирка своими силами вставляют выбитые окна и выполняют другой ремонт.