Потепление в Москве и Подмосковье начнется утром 16 декабря

Также ожидается дождь, переходящий в мокрый снег и местами гололед

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Потепление в Московском регионе после нескольких суток морозной погоды начнется утром во вторник, 16 декабря. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В ночь на вторник температура воздуха в Москве составит от минус 7 до минус 9 градусов с повышением утром до минус 2 градусов и даже нуля, в Подмосковье ночью от минус 12 до минус 7 градусов с повышением утром до минус 4 - плюс 1 градуса", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что также на фоне облачной погоды ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и местами гололед.

17 декабря синоптики прогнозируют в столице от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. "Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер юго-западный и южный со скоростью 5-10 м/с, местами гололедица", - пояснил собеседник агентства.

Далее, по данным синоптиков, дневные температуры должны расти. Так, в четверг, 18 декабря, метеорологи пока ожидают в Московском регионе до плюс 4 градусов, а в пятницу, 19 декабря, - до плюс 5 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали ТАСС, что грядущее потепление связано с юго-западным и южным ветром, который восстановит западно-восточный перенос над Центральной Россией и приблизит теплый атмосферный фронт с Запада.

В ночь на 15 декабря столбики термометров могут опуститься в Москве до минус 11 градусов, по области - до 13 градусов ниже нуля. "Температура днем в Москве в понедельник, 15 декабря, ожидается от минус 6 до минус 4 градусов, по области - от минус 9 до минус 4 градусов, ветер будет дуть юго-западный и южный со скоростью 1-6 м/с, на дорогах гололедица", - сказали в Гидрометцентре РФ.