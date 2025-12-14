В Пензенской области восстановили энергоснабжение

В регионе из-за непогоды действует режим повышенной готовности

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 14 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Пензенской области восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой в 19 тыс. домов. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

Власти отмечали, что 13 декабря из-за сильного ветра в 11 муниципалитетах региона произошло отключение электроэнергии.

"Чуть больше суток потребовалось, чтобы полностью восстановить энергоснабжение в 166 населенных пунктах Пензенской области. <…> Электроэнергия возвращена во все 19 тыс. домов, где проживают 76 тыс. человек, подключены все 60 котельных и свыше 200 социально важных учреждений", - сообщил Мельниченко.

В области из-за непогоды действует режим повышенной готовности.