В Пензенской области восемь поездов следуют с задержкой

Максимальное время отставания составляет не более четырех часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. С отставанием от графика следуют восемь пассажирских поездов, направленных по территории Пензенской области измененным маршрутом, максимальное время задержки составляет не более четырех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

В числе поездов, идущих с задержкой: №347 Уфа - Санкт-Петербург, №63 Самара - Санкт-Петербург, №50 Москва - Уфа, №32 Москва - Орск, №14 Москва - Челябинск, №302 Москва - Челябинск, №301 Челябинск - Москва (отправлением 13 декабря) и №64 Санкт-Петербург - Самара (отправлением 12 декабря).

В компании уточнили, что в конечные пункты маршрута уже прибыли 14 поездов. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажирам поездов, следующих с задержкой более четырех часов, предоставят питание.