В Самаре экстренно сел летевший из Москвы самолет

Пассажиру стало плохо во время полета

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 14 декабря. /ТАСС/. Авиарейс, следовавший из Москвы в Пхукет, экстренно посадили в аэропорту Самары из-за пассажира, которому стало плохо. Борт готовится к вылету, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Самары (Курумоч).

"14 декабря рейс, следовавший из Москвы в Пхукет, <…> совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилете самолет встречала карета скорой помощи. После осмотра врачами пассажир доставлен в одну из больниц Самары", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по решению экипажа пассажиров доставили в аэровокзал. "В настоящее время борт готовится к вылету в аэропорт назначения", - уточнили там.