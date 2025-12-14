Считавшийся погибшим после удара ВСУ по Васильевке лев выжил

Животное находится в стрессовом состоянии

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Лев Нео, который был ранен осколками при атаке украинских дронов на зоопарк в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области, выжил, но находится в стрессовом состоянии. Об этом ТАСС сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

13 декабря глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ с помощью двух беспилотников нанесли удар по Васильевскому зоопарку, в результате атаки пострадал лев. Позже Пылышенко заявлял ТАСС, что от полученных ранений лев умер.

"Через несколько часов после того, как это все случилось (ВСУ ударили по зоопарку - прим. ТАСС) и мы изолировали животных - лев практически не подавал признаков жизни. Поэтому в голове, конечно, сразу закралось самое нехорошее. <…> Слава Богу, что произошло все так и животное осталось травмированным, но живым. Так что, будем надеяться, что [лев] долго-долго будет жить. Сегодня утром лев, не скажу, что очень хорошо ходил, он был в состоянии стресса, поэтому метался. Но, во всяком случае, он быстро передвигался по территории зимнего помещения", - сказал Пылышенко.

Он уточнил, что после удара украинского БПЛА лев спрятался в зимнем вольере, где потерял сознание. "Судя по тому, как внешне он выглядел, то это были внешние повреждения от осколков. Но я думаю, это очень сильный удар взрывной волны был. Через какое-то время он уже не подавал признаков жизни. Мы сделали все то, что от нас зависит. Но, слава Богу, прошло несколько часов - он начал приходить в себя", - сообщил Пылышенко.

Собеседник агентства также рассказал, что травмированный лев родился в зоопарке, в январе ему исполнится шесть лет. "Случилось так, что мама их не кормила. И практически мы его забрали с первых суток, кормили из бутылочки. Поэтому буквально с суточного возраста он у нас на руках. Мы в хороших отношениях. Так что они все для меня дети. А когда с такими существами что-то происходит, конечно, это очень больно", - рассказал Пылышенко.

Он подчеркнул, что первоочередная задача зоопарка - восстановить разрушенные ударом украинских войск вольеры и вернуть в них животных, в том числе льва Нео, чтобы животные "не ютились в десяти квадратных метрах зимнего помещения".