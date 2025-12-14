Жители Урюпинска обеспечены топливом после атаки БПЛА

Поставки обеспечивает компания "Лукойл-югнефтепродукт"

ВОЛГОГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Бесперебойные поставки топлива организованы для жителей Урюпинска Волгоградской области, где минувшей ночью произошел пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Компанией ["Лукойл-югнефтепродукт"] обеспечиваются бесперебойные поставки топлива всех видов на АЗС и обеспечивается своевременное восполнение запасов для удовлетворения всех потребностей жителей и организаций", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что ситуация с обеспечением топливом на территории города взята на особый контроль властей, которые работают во взаимодействии с компанией "Лукойл-югнефтепродукт".

Ранее власти региона сообщали, что после атаки БПЛА жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуировали, пострадавших нет.