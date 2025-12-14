Израильтяне начинают отмечать Хануку

Это восьмидневный праздник свечей и света

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Израильтяне в воскресенье вечером начинают отмечать Хануку, представляющую собой восьмидневный праздник свечей и света. В 2025 году он пришел 14 декабря с наступлением 25-го дня месяца кислев по еврейскому календарю, где дни в соответствии с традицией считаются от заката до заката.

Основной обычай этого праздника - ежевечернее зажигание свечей. Одной в первый день, двух - во второй и так далее, пока в последний вечер не зажигаются все восемь. Еще одна свеча именуется "помощником", и все остальные зажигают именно от нее. Подсвечник на девять свечей - ханукию - ставят на подоконник или у входной двери в знак верности иудаизму.

Свечи в Хануку зажигают в память о чуде при освящении Второго храма в Иерусалиме после победы Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до н. э. Святость праздника происходит от духовного аспекта этой победы, поскольку иудеи называли эллинов идолопоклонниками. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника - меноры, было осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин чистого оливкового масла, которого должно было хватить на сутки, но огонь горел восемь дней до тех пор, пока храм вновь не освятили.

Еще одной традицией Хануки является поедание сладких пончиков. По оценкам СМИ, в дни праздника кондитерские в Израиле испекут десятки миллионов этих изделий, которые на иврите называются "суфгания". Они начинены карамелью, шоколадом, вареньем из бананов, апельсинов, смородины и клубники. Кроме того, в эти дни, помимо "суфгании", готовят "латкес" - жаренные на оливковом масле оладьи.

Ханука связана также с такими обычаями, как одаривание детей игрушками или деньгами ("дмей-ханука") или игра в волчок ("дрейдл"). Ханукальный волчок имеет четыре грани, на каждой из которых помещено по первой букве еврейских слов, образующих выражение "Чудо великое было здесь".