В Чечне на помощь палестинцам выделили более 4 млрд рублей в 2025 году

Также направили 6 млн продуктовых наборов

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 14 декабря./ТАСС/. Региональный общественный фонд выделил на помощь палестинцам более 4 млрд рублей в 2025 году. Об этом сообщил в ходе прямой линии главы республики Рамзана Кадырова муфтий и председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики Салах Межиев.

"Помощь палестинцам в секторе Газа в 2025: 6 млн продуктовых наборов, 32 тыс. тонн питьевой воды, 5 колодцев для питьевой воды, 700 палаток", - сказал Межиев.

По его словам, оказывается финансовая помощь сиротам и больным, помощь медучреждениям, восстановлена мечеть. "Всего оказана помощь на сумму более 630 млн рублей", - подчеркнул муфтий.

Также помогают палестинцам-беженцам в Чеченской Республике. "Региональный общественный фонд им. А. Кадырова в 2025 году выделил 506 квартир и построил 6 домов. Оказал помощь финансовую более 100 тыс. человек, социальную - более 1 млн продуктовых наборов. Всего из фонда выделено около 4 млрд 772 млн рублей", - добавил Межиев.