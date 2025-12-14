Фонд Кадырова в 2025 году направил более 42 млрд рублей на нужды бойцов СВО

Также поддержку республики получают и новые регионы

ГРОЗНЫЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Более 42 млрд рублей было направлено в 2025 году Региональным общественным фондом (РОФ) им. первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на нужды бойцов СВО. Об этом в ходе прямой линии главы региона Рамзана Кадырова сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.

"В течение года фондом оказывалась всесторонняя помощь по всем направлениям экономики и социальной сферы. <…> Также фондом ежегодно оказывается помощь и в проведении специальной военной операции: всего закуплено оборудование, автотранспорт, военное обмундирование на общую сумму более 42 млрд рублей", - сказал Даудов.

По его словам, также поддержку республики получают и новые регионы.

"Оказывается всесторонняя помощь жителям новых регионов, а также бойцам, принимающим участие в СВО. Направлено всего 28 тыс. тонн продовольствия. Для оснащения медицинских учреждений закуплено оборудование, инвентарь и медикаменты", - добавил он.