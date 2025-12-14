В Карелии старт постройки онкоцентра перенесли на год из-за изменения нормативов

Ожидается, что изменится конструкция здания и количество операционных

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 декабря. /ТАСС/. Старт строительства высокотехнологичного онкологического центра в Петрозаводске перенесли с 2026 на 2027 год из-за изменений федеральных нормативов онкологической помощи. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков во время прямой линии по итогам года в региональном эфире телеканала "Россия-24".

"Действительно, нам пришлось перенести период строительства онкоцентра на один год. Это связано с тем, что в текущем году кардинально изменились нормативы онкологической помощи. Они стали меняться в начале года, вступили в действие с 1 сентября 2025 года <...>. Мы серьезно перепроектируем наш онкоцентр", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что перепроектирование пройдет в 2026 году. Соглашение для этого заключено с компанией "Аврора", которая возводит в Петрозаводске хирургический корпус БСМП. Ожидается, что изменится конструкция здания, количество операционных, а также отдельные кабинеты. Начало строительства запланировано на 2027 год, а сдача в эксплуатацию - в 2032-м.

В сентябре Парфенчиков сообщил о выделении федеральных средств на создание высокотехнологичного онкологического центра в Петрозаводске. Его планировали возвести рядом с республиканской больницей им. В. А. Баранова. Предполагалось, что здание будет состоять из шести блоков, соединенных переходами, где разместятся стационар, радиологическое и операционное отделения и поликлиника. По проекту центр должен принимать 300 человек в день.