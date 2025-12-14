Кадыров призвал жителей Чечни не зацикливаться на внешнем виде туристов

Глава республики отметил, что в регионе рады всем гостям

ГРОЗНЫЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Жителям Чечни не следует зацикливаться на внешнем виде туристов. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в ходе прямой линии.

"Это хорошо, что к нам приезжают. Да и от того, что из них некоторые ходят как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде. Мы рады всем. А так, если они ведут себя слишком вызывающее, то можно им просто объяснить, что так у нас не принято", - сказал Кадыров.

Ранее председатель правительства республики Магомед Даудов сообщил, что туристический поток в Чеченскую Республику в 2024 году составил 500 тыс. человек, что на 27,5% больше, чем в 2023 году.