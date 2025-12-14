На фестивале в Карачаево-Черкесии провели дегустацию национальных блюд

Мероприятие посетили около 2 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 14 декабря. /ТАСС/. Мастер-класс по кавказским танцам, интерактивы и дегустацию национальных блюд народов Карачаево-Черкесии провели на всероссийском туристическом фестивале "Притяжение" в поселке Архыз. Мероприятие посетили около 2 тыс. человек, сообщили ТАСС организаторы.

"Фестиваль в этом году прошел на Софийской поляне под названием "Притяжение вкуса" и объединил около 2 тыс. туристов. Для гостей работали различные интерактивные площадки с призами, гастрономическая зона с бесплатной дегустацией блюд национальных кухонь народов КЧР и продукции производителей республики. Посетители также наслаждались музыкой, приготовленным на песке ароматным кофе и восточными сладостями", - рассказал представитель АНО "Карачаево-Черкесия туризм".

В рамках фестиваля на площадке туристического информационного центра также были организованы интеллектуальные игры, мастер-класс по кавказским танцам и концертная программа.

Туристический фестиваль "Притяжение" проводится в Карачаево-Черкесии с 2023 года.