В Калмыкии восстановили энергоснабжение

В ликвидации аварий задействовали 126 специалистов

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 14 декабря. /ТАСС/. Энергоснабжение, прерванное накануне из-за непогоды, восстановили в населенных пунктах Республики Калмыкия. Об этом сообщается в Telegram-канале компании "Россети Юг".

13 декабря в ряде регионов юга установилась штормовая погода. По данным компании, сильный дождь и ветер до 26 м/с стали причиной отключения энергоснабжения в ряде населенных пунктов Калмыкии.

"Специалисты филиала "Россети Юг - Калмэнерго" восстановили электроснабжение по основной линии и распределительной сети 6-10 кВ, нарушенное в результате штормового ветра и сильных осадков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ликвидации аварий задействовали 126 специалистов и 54 единицы спецтехники. Калмыцкие энергетики отрабатывают точечные заявки жителей частных домовладений.