Общество

В Саратовской области восстановили энергоснабжение

К повреждению линий электропередачи привели сильные порывы ветра
Редакция сайта ТАСС
17:47

САРАТОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Энергетики в Саратовской области восстановили подачу электричества в более чем 100 населенных пунктов. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

По данным властей, сильные порывы ветра привели к повреждению линий электропередачи в 205 населенных пунктах региона. Также были повреждены крыши 14 зданий, в том числе школ, больниц, частных и многоквартирных домов.

"Восстановлена подача электричества в более чем 100 населенных пунктов. Работы на территории ряда муниципалитетов продолжаются, задействовано почти 70 бригад", - сообщил Бусаргин.

По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения идут круглосуточно. Глава региона добавил, что коммунальными службами также восстановлено газоснабжение по всем адресам, где были зафиксированы аварии. 

