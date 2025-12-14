В Пензенской области отменили режим повышенной готовности

Его вводили из-за непогоды

ПЕНЗА, 14 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в субботу в Пензенской области для устранения последствий непогоды, отменен. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

"В связи с устранением последствий стихийного бедствия режим повышенной готовности в Пензенской области отменен. Соответствующий указ подписан мною по согласованию с руководителем Главного управления МЧС по Пензенской области", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

В Никольском районе региона сохраняется режим ЧС, введенный для ликвидации последствий схода с рельсов цистерн с мазутом. По словам Мельниченко, работы по восстановлению железнодорожного полотна идут с опережением графика.

В субботу, 13 декабря, из-за снегопада и сильного ветра произошло отключение электроснабжения в 19 тыс. домов, расположенных в 11 муниципалитетах, в том числе в Пензе.