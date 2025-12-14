В Саратовской области восстановили движение на всех участках федеральных трасс

К очистке дорог привлекли 380 единиц различной техники

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Проезд на всех участках федеральных трасс, где в субботу временно ограничили движение из-за непогоды, восстановлен. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Из-за снегопадов с метелью и сильного ветра 13 декабря ввели временное ограничение движения на участках пяти федеральных трасс.

"Проезд на всех участках федеральных дорог, где вводились ограничения из-за снежных заносов, обеспечен. На федеральных трассах управлением Росавтодора к очистке привлечено суммарно 380 единиц различной техники", - сообщил Бусаргин.

По его словам, на региональных дорогах задействовано 187 единиц техники. "В работе под особым вниманием один участок в Воскресенском районе, где есть переметы и низовая метель", - уточнил глава региона.

Всего с заснеженных участков в области эвакуированы 207 человек, в том числе 52 ребенка.