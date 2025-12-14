В Москве наградили лауреатов "Премии Рунета"

Одним из победителей премии стал национальный мессенджер MAX, получивший награду в номинации "Российский код"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Лауреаты "Премии Рунета" 2025 года получили награды в ходе торжественной церемонии в Доме Пашкова, передает корреспондент ТАСС.

Первое место в номинации "Сайт года" завоевал арт-проект "В начале было", где каждый желающий художник может рассказать о подвигах российских солдат в зоне СВО.

"Приложением года" стала чатовая нейросеть "Алиса AI" от "Яндекса". В номинации "Электронная коммерция" лучшим признан сервис доставки Avito Branded Delivery, а в "IT в туризме" - единый туристический портал Russpass.

В номинации "Социальные проекты" победил фонд "Все для Победы", а в категории "Информационная безопасность" лауреатами стали сразу два проекта: "Кибербабушка" от "Билайна" и технологическое решение PT Dephaze от компании Positive Technologies.

Среди других лауреатов - игра "Земский собор" (номинация "Отечественные видеоигры"), платформа для врачей "Третье мнение" ("IT в медицине"), а также облачная платформа Mos.Hub с модулем Mos.Wiki от правительства Москвы, названная лучшим "Облачным решением".

Форум "Российская креативная неделя" победил в номинации "Креативные индустрии", проект "Коммерсантъ" стал лучшим в номинации "Журналистский проект в IT", а Rutube с его "Академией блогеров" в номинации "Блогерский проект в IT". Лучшим "Исследовательским проектом в IT" был признан "Кибериспытание экспресс".

О премии

"Премия Рунета" ежегодно вручается с 2004 года лучшим компаниям и их проектам, а также мобильным приложениям Рунета. Проект направлен как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий.

ТАСС - генеральное информационное агентство - партнер премии.

В новость внесена правка (21:44 мск) - передается с исправлением в четвертом абзаце, верно - чатовая нейросеть.