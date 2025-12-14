Ветеран Великой Отечественной из Пятигорска передала посылку бойцам СВО

Посылку доставили и лично передали в руки, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов

ПЯТИГОРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Грищук, которой исполнилось 100 лет, собрала и передала в зону специальной военной операции новогоднюю посылку. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Ивановна Грищук собрала и передала нашим ребятам, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции, новогоднюю посылку. Несмотря на свой 100-летний возраст, Евдокия Ивановна постоянно передает нашим ребятам посылки", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

По его словам, посылка была доставлена и лично передана в руки.

"Наши военнослужащие искренне благодарят Евдокию Ивановну от всего сердца. Для них особенно дорого внимание и забота ветерана, ведь они - наследники Великой Победы", - добавил Ворошилов.