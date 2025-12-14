В Астраханской области восстановили энергоснабжение

В нескольких регионах юга России 13 декабря установилась штормовая погода

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Энергоснабжение, нарушенное из-за сильного ветра и мокрого снега, восстановлено в правобережной части Астрахани и пяти районах Астраханской области. Об этом сообщается в Telegram-канале компании "Россети Юг".

В субботу в нескольких регионах юга России установилась штормовая погода. По данным компании, причиной отключения энергоснабжения в ряде населенных пунктов Астраханской области стали сильный дождь, снег и ветер до 26 метров в секунду.

"Бригады филиала "Россети Юг - Астраханьэнерго" восстановили электроснабжение населенных пунктов Астраханской области. <...> Сильный ветер порывами до 28 м/ с с дождем и снегом <...> стали причиной нарушений электроснабжения в Енотаевском, Красноярском, Приволжском, Харабалинском, Ахтубинском районах области и в правобережной части областного центра", - говорится в сообщении.

Над восстановлением энергоснабжения работали порядка 50 человек и 21 единица техники. Сейчас энергетики отрабатывают индивидуальные заявки.

Ранее со ссылкой на Telegram-канал энергокомпании сообщалось, что нарушенное от сильного ветра в субботу энергоснабжение восстановлено в Ростовской области и Республике Калмыкия.