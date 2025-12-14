В Москве впервые с 1991 года отменили церемонию зажигания ханукальной меноры

Ежегодное мероприятие не состоялось по соображениям безопасности, отметили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ежегодная церемония зажигания ханукальной меноры (традиционного иудейского восьмисвечника - прим. ТАСС) в честь начала иудейского праздника Хануки в 2025 году отменена по соображениям безопасности, ранее эта традиция не прерывалась с 1991 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

"Мэрия Москвы по соображениям безопасности не согласовала мероприятие по зажжению первой свечи на ханукальной меноре 14 декабря на площади Революции. В связи с этим церемония, в которой традиционно принимал участие главный раввин России Берл Лазар, была отменена", - сообщили в пресс-службе.

Иудейский праздник свечей и света Ханука традиционно отмечается в течение восьми дней, в каждый из которых на восьмисвечной ханукальной меноре зажигается одна свеча. Начало его празднования зависит от еврейского календаря, в 2025 году Ханука продлится с 14 по 22 декабря.