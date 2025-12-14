В венском лесу Лаа парад крампусов собрал сотни зрителей

Акция включала хореографическое и пиротехническое шоу

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Один из крупнейших в Вене парадов крампусов прошел в лесу Лаа, собрав сотни зрителей, передает корреспондент ТАСС с места события.

Парад крампусов - альпийская предрождественская традиция. Крампусы - спутники и антиподы Николая Чудотворца. Как правило, их изображают в качестве звероподобных чудищ с рогами. В отличие от святого, который раздает послушным детям подарки, крампусы - инфернальные создания, наказывающие детей, которые вели себя плохо в течение года.

Акция в лесу Лаа прошла при участии трех крампус-групп из различных регионов Австрии и включала хореографическое и пиротехническое шоу. Крампусы охотно фотографировались с гостями и раздавали детям конфеты. Некоторым взрослым зрителям повезло меньше - их вытаскивали из толпы и шутливо пороли розгами.