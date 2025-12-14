В Пензенской области рекультивируют территорию после схода с рельсов цистерн

Работы планируют провести в два этапа

ПЕНЗА, 14 декабря. /ТАСС/. Расчистка территории, загрязненной мазутом после схода с рельсов цистерн в Пензенской области, будет проведена до новогодних праздников, а полная ее рекультивация намечена на весну 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"Работы планируется провести в два этапа. Первый - выемка и вывоз залитого мазутом грунта на полигон, расположенный за пределами Пензенской области. Сделать это планируется до начала новогодних праздников. Второй этап начнется весной, с приходом теплой погоды. Будет проведена полная рекультивация пораженной территории", - отметил он.

По данным РЖД, 13 декабря на станции Чаис в Пензенской области сошли с рельсов 2 локомотива и 23 цистерны с мазутом. Площадь загрязнения предварительно оценивается в 750 кв. м. На месте ЧП идут восстановительные работы.