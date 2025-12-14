В Севастополе восстанавливают электроснабжение 20 СНТ

Работы планируют закончить к полуночи

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Обрыв воздушной линии электроснабжения оставил без света 20 садоводческих товариществ и товариществ собственников недвижимости (ТСН) в районе Фиолент Севастополя. Восстановить энергоснабжение планируется к полуночи, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Произошел порыв воздушной линии, которая питает 20 СНТ и ТСН. <...> Сейчас 1 ТП на 5 линии специалисты запитали от предоставленного нами (Правительством Севастополя) дизель-генератора на 1 МВт", - написал Развожаев.

Губернатор уточнил, что специалисты ориентировочно завершат восстановительные работы к полуночи.