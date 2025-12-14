"ЛизаАлерт" формирует группы для поиска пропавших в Перми туристов

Выезд состоится утром 15 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" получил заявку о поиске пропавшей в Пермском крае незарегистрированной туристической группы и уже формирует поисковые команды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения организации.

"Заявка на поиск поступила на горячую линию отряда около 20 часов по местному времени (18 часов мск - прим. ТАСС). В данный момент формируются группы на выезд, который состоится утром, так как место пропажи находится в 5-7 часах езды от Перми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях ночи и плохой погоды дорога может быть опасна для добровольцев. Поиск возможен только на снегоходах, так как из-за большого количества снега пешие группы не смогут выполнять задачи, уточнили в пресс-службе.

В СК РФ по Пермскому краю установили, что 13 декабря группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день два туриста вернулись в поселок. Местонахождение остальных до настоящего времени не установлено. По факту безвестного исчезновения туристической группы начата процессуальная проверка.